Governo: Borghi (Iv), ‘si scaglia contro caposaldi della democrazia’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Nel giro di pochi giorni il governo e la maggioranza si sono scagliati, con veemenza e sguaiatezza, contro i capisaldi di una democrazia che funziona: la Corte Costituzionale, le autorità di controllo e indipendenti, la libera stampa, il mondo della cultura, gli intellettuali, ovviamente l’opposizione che ha il torto di dare voce a una posizione alternativa alla loro. Il copione è sempre il solito: chi osa uscire dal solco segnato da Palazzo Chigi e dintorni, deve essere attaccato”. Lo dice in una nota il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“La libertà di espressione viene vissuta come un fastidio, l’equilibrio dei poteri come un limite inconcepibile, il rispetto delle istituzioni come una cosa da parrucconi o educande. Siamo arrivati al punto che un sottosegretario alla giustizia (sempre il solito a cui tutto viene concesso) può farsi beffe di un Tribunale, quando dovrebbe essere il primo a dare l’esempio. La fascinazione verso le democrature – conclude Borghi – non è più una suggestione: in Italia con questa destra è un fatto!”.