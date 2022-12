Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Le minacce al ministro Crosetto, alla Premier Meloni e alla sua famiglia sono totalmente inaccettabili. La violenza -che sia fisica, che verbale che psicologica- non può, non deve, non sarà mai un elemento della democrazia”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, del Pd.