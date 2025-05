Governo: Boschi, ‘dire che Meloni non sta rispettando promesse non è sessismo’

2 Maggio 2025

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il sessismo è quello che Fratelli d’Italia ha usato contro di me per anni. Dire che Giorgia Meloni non sta rispettando le promesse, non sta abbassando le tasse, non sta aumentando gli stipendi è solo la verità. Giorgia, basta chiacchiere e vittimismo”. Lo scrive sui social Maria Elena Boschi di Iv.