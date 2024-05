Governo: Boschi, ‘perchè non fa nulla per bimbi italiani ad Haiti?’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Cinque bambini italiani sono bloccati ad Haiti e non possono raggiungere le loro famiglie adottive in Italia. Il Paese si trova in una situazione drammatica e molto pericolosa anche per i bambini. Solo qualche giorno fa, tre missionari sono stati uccisi in un orfanotrofio. Nel 2014, con il governo Renzi, ci trovammo in una situazione simile con dei bambini adottati da famiglie italiane bloccati in Congo. Allora Matteo Renzi riuscì a sbloccare personalmente la situazione ed io andai a prendere quei bambini in Congo con un aereo dell’aeronautica militare”. Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Non so come descrivere uno dei momenti piu’ belli ed emozionanti della mia esperienza politica. Assistere alla gioia di quei bambini e dei loro genitori che finalmente potevano abbracciarsi e iniziare la loro vita insieme è stata una di quelle occasioni che danno il senso all’impegno in politica. Perché il Governo Meloni non fa lo stesso oggi per quei piccolini ad Haiti? Qualcuno al Governo si sta occupando di quelle piccole vite? Vogliamo vedere al più presto quei bambini al sicuro con le loro famiglie, in Italia”.