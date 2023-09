Governo: Braga (Pd), ‘Meloni nasconde i problemi e inventa nemici’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La fantapolitica di Meloni nasconde i problemi e inventa i nemici. Non è in grado di mantenere le promesse elettorali sue e dei suoi alleati e così la colpa diventa degli altri: del Pd, di Gentiloni, dell’Europa. Non una parola su come pensa di affrontare il Paese reale quello che vede aumentare il costo della vita, è costretto a pagarsi le cure mediche, rimanda la pensione. In compenso il solito lamento sugli attacchi a lei e alla famiglia. Rifugiarsi tra le braccia del partito non la salverà dal dover rispondere degli errori compiuti in un anno di governo, dal mancato utilizzo di tutte le risorse del Pnrr al governare le emergenze a suon di decreti e nuovi reati, rimandando le riforme utili allo sviluppo”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.