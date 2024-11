Governo: Braga, ‘scontro a vigilia sciopero, nessun intervento per Paese’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Lega e Forza Italia impegnati in uno scontro tutto interno alla maggioranza alla vigilia dello sciopero generale. Nessun impegno per migliorare la legge di bilancio, per finanziare sanità, scuola, servizi. Nessun intervento per il paese. Per fortuna che la Meloni si era tanto arrabbiata…”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.