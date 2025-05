Governo: Brunetti (Vis Factor), ‘per Meloni consensi record a metà legislatura’

31 Maggio 2025

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Superare metà della legislatura restando in testa alle preferenze degli italiani è un risultato molto confortante per Giorgia Meloni che, pur perdendo fisiologicamente alcuni punti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mantiene un distacco di oltre 13 punti rispetto a Elly Schlein e oltre 15 rispetto a Giuseppe Conte. Non solo. Fratelli d’Italia avanza nelle intenzioni di voto, così come Forza Italia. Da questo punto di vista va segnalata anche l’ottima performance di Antonio Tajani che è il leader che guadagna più consenso”. Lo sottolinea Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, commentando i risultati del rapporto Human Index.

“In sintesi -aggiunge- il centrodestra si mostra compatto e stabile, a livello nazionale, e le elezioni locali non intaccano la fiducia degli italiani nel Governo. Sul versante delle opposizioni buoni segnali per Schlein e Pd, ma la disgregazione delle opposizioni, soprattutto verso il centro, e il calo di Conte e dei 5 Stelle, al momento non sembrano alterare i divari dalle coalizioni”.

“In linea con quanto sta avvenendo in alcuni Stati europei, bisognerà capire se nei prossimi mesi si amplierà la proposta e il consenso delle forze centriste, ad oggi maggioritariamente rappresentate da Forza Italia, che potrebbe fungere da aggregatore anche di quei movimenti e partiti che prima provavano ad ancorarsi alle aree più riformiste che, invece, sembrano sempre più in affanno in Italia come nel resto dell’occidente”.