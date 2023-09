Governo: Cabina coordinamento Giubileo 2025, App su patrimonio sacro e eventi**

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la quinta riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura di riunione, il sottosegretario Mantovano ha precisato che l’attività dei vari gruppi tematici, che curano l’organizzazione dell’evento, è proseguita durante tutto il mese di agosto. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Subito dopo è intervenuto il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, che ha informato sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività relative al sistema dell’accoglienza. Durante l’incontro, poi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Commissario straordinario per il Giubileo Gualtieri e il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede mons. Rino Fisichella hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’accoglienza dei turisti in visita a Roma in occasione dell’Anno Santo. L’obiettivo dell’accordo è quello di migliorare l’accoglienza e accrescere la formazione culturale e spirituale dei pellegrini.

In particolare, verranno realizzati un sito e una App integrata e geolocalizzata del patrimonio sacro di Roma con tutte le informazioni sugli eventi in programma. All’incontro erano presenti anche il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano; il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante; il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone.