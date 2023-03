Governo: Calderoli, con Regioni collaborazione e pragmatismo’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “È proseguito oggi il lavoro della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, con le sedute odierne che hanno rispecchiato il clima delle precedenti. Sono stati esaminati 20 provvedimenti nell’arco di meno di mezz’ora, al ritmo medio di circa uno al minuto. Anche in quest’occasione la volontà di collaborare e il pragmatismo dei soggetti istituzionali coinvolti sono stati una limpida dimostrazione di come in questa sede intendiamo operare nel solco dei quattro principi di rapidità, semplicità, efficienza ed efficacia che ho chiesto di rispettare fin dalla prima riunione”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata.