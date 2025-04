Governo: Calenda, ‘alternativa non si costruisce andando dietro a Conte’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “L’alternativa non si costruisce andando dietro a Conte ma recuperando la tradizione del Pd di governo, affrontando le questoni non in modo ideologico ma tornando al Pd di Gentiloni. Se non si concretizza tutto questo? Io posso solo invitare”. Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee break, su La7.