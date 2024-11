Governo: Calenda, ‘balletto Meloni-Schlein mentre assistiamo a caduta Occidente’

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Meloni e Schlein? Un balletto italiano mentre stiamo assistendo alla caduta dell’Occidente come sta avvenendo, con Trump c’è una minaccia alla democrazia senza precedenti. E cosa fa la politica italiana? Un ping pong continuo. Per carità la violenza è sempre da condannare”, come accaduto nelle manifestazioni di oggi, “ma noi non possiamo stare con la testa ficcata sotto la sabbia. Io l’ho provato a dire a Meloni e Schlein: si sta spaccando tutto. Ma non c’è verso”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.