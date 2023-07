Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Complimenti al M5S per questa ‘bellissima giornata’ regalata alla Ministra Santanche. Spero che abbiano avuto in cambio qualche Vicedirettore Rai. Altrimenti questo assist a Giorgia Meloni davvero non si spiega”. Così Carlo Calenda su twitter.