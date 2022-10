Governo: Calenda, ‘destra non manterrà promesse, manca chiarezza’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il problema è la chiarezza della linea politica: a dicembre riscatta la Fornero, cosa farà il governo? Il problema energetico ha bisogno di essere affrontato, non c’è spazio per riforma Fornero e flat tax. L’anno prossimo ci aspetta la tempesta perfetta, bisogna essere chiari su quel che si intende fare e non mi pare ci sia chiarezza tra alleati di governo. La destra deve chiarire la sua linea, se prenderà in giro gli italiani deve assumersene le responsabilità. Sono convinto, ed è chiaro, che non farà quel che ha promesso in campagna elettorale, come fanno i populisti ogni volta che vanno al governo”. Ne è convinto Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Start su Skytg24.