Ottobre 19, 2022

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Un grazie di cuore a Draghi per aver rappresentato l’Italia in modo impeccabile. È stato chiamato ad aiutare il paese, non si è sottratto e se ne va con signorilità anche dopo essere stato sfiduciato da tre persone che non hanno un decimo delle sue qualità e del suo stile”. Così Carlo Calenda su twitter.