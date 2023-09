Governo: Calenda, ‘in questa legislatura non c’è un fronte alternativo al centrodestra’

Settembre 3, 2023

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “In questa legislatura non c’è un fronte alternativo al centrodestra, nella prossima non si sa. Al momento c’è un tema diverso da questo, ma lasciamo perdere”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del suo intervento al forum di Cernobbio.

“Azione -spiega Calenda- è un’area diversa; ma anche nell’area di sinistra, come governerebbero Pd e 5 Stelle se non sono nemmeno in grado di esprimere una linea comune sulla politica estera? Ecco perché dico che non esiste un campo largo, a prescindere da noi che non ne abbiamo mai fatto parte e mai ne faremo parte. Non esiste perché tra di loro non sono d’accordo quasi su nulla”.Piuttosto, osserva, “il tema è usare questi anni che abbiamo davanti per costruire una alternativa repubblicana, liberale e che prenda voti di tanti italiani da costringere i partiti a convergere su una agenda ragionevole”.