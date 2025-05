Governo: Calenda, ‘ministri incapaci, non hanno mai lavorato’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag (Adnkronos) – “La classe dirigente dei ministri è fatta in larga misura da incapaci di fare accadere le cose, non hanno mai lavorato nella vita managerialmente e non hanno mai amministrato. Noi presentiamo proposte ma il governo non ha la capacità di farle accadere. Meloni è oggettivamente brava a livello internazionale ma poi non succede niente”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira, su La7.

“Hanno Urso che è ciuccio e presuntuoso, non vuole cambiare la misura”, ha poi aggiunto il leader di Azione parlando di Industria 4.0.