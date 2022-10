Governo: Calenda, ‘nostri watchdog accoccolati come bassotti…’

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Colpisce il peana del Corriere e del Messaggero sul discorso di Meloni. Siamo talmente abituati alla mancanza di concretezza e alla corsa sul carro del vincitore che non ci si pone il problema ‘ma che ha detto?’. Sulle bollette, il fisco, le pensioni, la scuola, la sanità…”. Così Carlo Calenda su twitter.

“Un discorso programmatico diventato minestrone di riferimenti culturali diversi e una lunga lista dei mali italiani, senza un’idea di paese o una proposta concreta che non sia la flat tax, sbagliata, sulle Piva. E i nostri watchdog accoccolati come bassotti ai piedi del vincitore”.

“Dopo questo discorso alla Rumor il capitolo allarme democratico è definitivamente chiuso (per noi lo era da un bel po). E allora Pd adesso che si fa? Se cade il ‘tutti contro i fasci’ occorre equipaggiarsi per opposizione di merito. E per farla serve avere una posizione.