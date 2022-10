Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “A sinistra c’è una potente voglia di schematismo. ‘Non sei con noi? Devi per forza essere di destra’. È l’odio che è sempre esistito per il riformismo. Se non accusi Meloni di fascismo sei fascista. Se non ti indigni per il Presidente sei maschilista ec… Sono binari: rosso o nero”. Così Carlo Calenda su twitter.