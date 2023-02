Governo: Calenda, ‘regna confusione, non sta facendo nulla’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Superati i cento giorni di governo Meloni possiamo dire senza tema di smentita che la confusione regna sovrana. Semplicemente non sappiamo quale sia l’identità di questo Governo: nazionalista o regionalista? Sovranista o europeista? Giustizialista o garantista? Draghiano o orbaniano? E via così”. Così Carlo Calenda nella sua newsletter.

“Quello che sappiamo per certo è che non sta facendo nulla, assolutamente nulla, per risolvere i principali problemi dell’Italia, dalla sanità all’istruzione”.