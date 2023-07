Governo: Calenda, ‘Santanchè chiarisca o si dimetta, spero Borghi in aula lo dica’**

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Santanchè spieghi e se non spiega, per quanto concerne noi, si deve dimettere. Vediamo se l’intervento del senatore Borghi sarà su questa linea”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della riunione del gruppo Iv-Azione del Senato, aggiungendo: “Il penale non ci interessa ma se non hai pagato il Tfr e gli stipendi ai dipendenti, se non hai pagato i fornitori, se tutto questo è vero non puoi fare la ministra”.

“Spero che Borghi rifletta questa posizione chiarita nell’assemblea dei senatori, altrimenti ribadiremo la nostra posizione”, ha sottolineato Calenda.