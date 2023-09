Governo: Calenda, ‘se fallisce si deve votare, auspicare tecnici è un errore’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set (Adnkronos) – “Auspicare l’arrivo di governi tecnici è un errore. Non possiamo continuare a votare inetti, commissariare tutto quando fanno danni e poi votare persone ancora più inetti, mentre diminuiscono gli elettori, tanto da mettere in crisi la rappresentanza democratica”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

“È tempo di assumerci le nostre responsabilità. Se il Governo fallisce si deve andare a votare. In qualsiasi condizione. Finché ciò non accade faremo opposizione ma sempre costruttiva e mai pregiudiziale, parlando di provvedimenti e non di schieramenti. Solo così forse convinceremo qualche elettore deluso a tornare a votare”, aggiunge il leader di Azione.