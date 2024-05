Governo: Calenda, ‘se Meloni agisce da segretaria Fdi ci perde Italia’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Meloni non è segretaria di Fratelli d’Italia ma è la presidente del Consiglio e se i rapporti con Francia, Germania e Spagna sono deteriorati per ragioni politiche noi come Italia perdiamo posizioni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla Confesercenti.