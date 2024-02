Governo: Calenda su foto choc Meloni, ‘inaccettabile e pericoloso’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Inaccettabile e pericoloso. La violenza nel dibattito pubblico è un veleno per le democrazie. Basterebbe guardare ciò che sta accadendo in Usa”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito della foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù.