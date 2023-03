Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, è stato in serata a Palazzo Chigi. Assente il premier Giorgia Meloni, impegnata in una doppia missione in India e Emirati Arabi, nella sede del governo era presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.