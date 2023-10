Governo: Casellati, ‘orgogliosa primo anno, avanti con riforme e semplificazione’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Orgogliosa di questo primo anno di Governo. Orgogliosa del presidente Giorgia Meloni e di una maggioranza compatta con una visione ben chiara: quella scritta nel programma scelto e votato dagli italiani. Ho avviato due percorsi importanti per il futuro dell’Italia, due sfide complesse, che sono determinata a portare avanti fino in fondo: una riforma costituzionale che garantisca stabilità al governo e il coinvolgimento diretto dei cittadini, ma anche un percorso virtuoso di semplificazione normativa per rendere l’Italia più competitiva e più semplice la vita di cittadini ed imprese”. Lo sottolinea il ministro per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta Casellati.