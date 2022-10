Governo: Casini, ‘partenza da brividi, esecutivo nasce debole’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – In 40 anni di Parlamento e 11 legislature, Pierferdinando Casini non aveva mai visto una “partenza da brividi” di questo tipo ma “il governo lo faranno, perché nessuno di loro ha alternative. Ma il fatto che, senza nemmeno aver ricevuto l’incarico, la premier in pectore già faccia aleggiare la minaccia di un ritorno al voto, perché messa sotto scacco dagli alleati, è un inedito nella storia della Repubblica e dice tutto”, dice a La Stampa.

E sulle opposizioni osserva: “Sono più impegnate a litigare tra loro che a costruire non dico un’alternativa, improbabile tra partiti così dissimili come sono M5s e Terzo polo, ma almeno una concertazione. Qui siamo ancora intrappolati negli scontri da campagna elettorale: un atteggiamento ridicolo e un grande regalo a Meloni”. E sul ‘caso’ La Russa: “Presto capiremo cosa ha mosso gli scienziati che, dall’opposizione, hanno votato La Russa. Se lo hanno fatto per uno scambio, per un piccolo mercato di poltrone lo vedremo, ma siamo davvero alla carità”.

Sulle presidenze delle Camere “penso che la destra abbia perso una clamorosa occasione nel non offrire la presidenza di una delle due Camere all’opposizione, agendo in discontinuità con una prassi che andrebbe superata. Poi è chiaro che i due nuovi presidenti sono marcati, più di ogni altra scelta del passato. Ma designati legittimamente dalla destra, che, d’altra parte, non aveva mai avuto un’affermazione così netta alle elezioni”.