Governo: Casini, ‘vicinanza a Meloni, politica sconfina nella inciviltà’

31 Maggio 2025

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “La solidarietà a Giorgia Meloni per le espressioni usate contro la piccola Ginevra sui social non dovrebbe nemmeno essere una notizia in un Paese normale. Ma poiché a volte la politica sconfina nella inciviltà, io voglio esprimerle la mia più affettuosa vicinanza”. Lo dice Pier Ferdinando Casini.