Governo: Castellone (M5S), ‘da Lollobrigida stessa tracotanza esecutivo’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Un ministro della Repubblica che pensa di disporre di un treno a proprio uso e consumo mostra la stessa tracotanza con cui il suo governo emana provvedimenti. Non ci stupiamo, quindi, se vediamo progressivamente distruggere la sanità pubblica a favore di quella privata; se alle banche viene dato modo di non pagare le tasse sugli extraprofitti; se il Governo si disinteressa totalmente delle fasce più deboli”. Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

Segue un post scriptum della esponente pentastellata: “il mio treno ieri è partito da Napoli Afragola alle 9.40 ed è arrivato a Roma Termini quasi alle 15 per il guasto ad un altro treno, ma l’idea di chiedere di scendere ad una ‘fermata straordinaria’ non mi ha mai sfiorato”.