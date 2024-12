Governo: Cavedagna (Fdi-Ecr), ‘Foti rappresenterà Italia al meglio’

2 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Tommaso Foti, nuovo ministro del Governo Meloni per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, rappresenta un’eccellenza del Governo di Giorgia e saprà rappresentare l’Italia in Europa con tutta la competenza e l’esperienza che lo contraddistinguono”. Così in una nota Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR.

“Auguro un buon lavoro al ministro Foti, sono certo saprà proseguire l’importante lavoro del Governo italiano e di Raffaele Fitto nell’interesse della Nazione e che la sua provenienza emiliano-romagnola, una delle terre più toccate da scelte ideologiche europee, gli garantisce sensibilità anche sulle molte battaglie che stiamo conducendo a livello europeo”, conclude.