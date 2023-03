Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato l’attribuzione alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in Parigi, della competenza per l’Ufficio internazionale delle esposizioni (Bureau International des expositions). E’ quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi post Cdm.