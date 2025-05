Governo: Cdm alle 11, all’odg dl Infrastrutture accordo con Svizzera su frontalieri e ddl Lep **

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Il decreto legge contenente misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, è al primo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 11.

In agenda anche il disegno di legge per la Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. All’ordine del giorno anche il disegno di legge delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In discussione infine il disegno di legge per la Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, la modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e l’esame di leggi regionali.