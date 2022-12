Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 11, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Deliberazione delle esequie di Stato per il Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36 (Presidenza).