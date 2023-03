Governo: Cdm alle 16.30, a odg riforma fisco, ponte Messina e museo Shoah a Roma

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – II Consiglio dei ministri, convocato a Palazzo Chigi oggi alle ore 16.30, esaminerà il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (Presidenza – Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr – Economia e finanze)”, ma anche il dl sullo Stretto di Messina, visto che all’odg figura il decreto legge contentente “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Presidenza – Infrastrutture e trasporti)”.

All’odg, inoltre, figurano il ddl sulle “disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo l16, terzo comma, della Costituzione (Affari regionali e autonomie); Disegno di legge: Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870 – Esame preliminare (Riforme istituzionali); Disegno di legge: Codice dei crimini internazionali (Affari esteri e cooperazione internazionale – Giustizia – Difesa); Disegno di legge: Delega al Governo per la riforma fiscale (Economia e finanze); Disegno di legge: Istituzione del museo nazionale della Shoah in Roma (Cultura); Decreto del presidente del Consiglio dei ministri: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Esame preliminare (Economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali”.