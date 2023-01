Governo: Cdm alle 18.30, all’odg anche payback dispositivi medici

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Consiglio dei ministri convocato alle 18.30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno figura anche la norma attesa sul meccanismo del payback per i dispositivi medici, che prevede il pagamento di 2,2 miliardi di euro da parte delle aziende produttrici -sul piede di guerra contro la norma- entro gennaio, per compensare lo sforamento dei tetti sulla sanità delle Regioni in rosso.

L’odg, diramato da Palazzo Chigi, prevede l’esame del decreto legge recante “interventi urgenti in materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi (Presidenza – Protezione civile e politiche del mare); il dl su “disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici (Presidenza – Economia e finanze – Salute); leggi regionali; varie ed eventuali.