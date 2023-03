Governo: Cdm domani 15,45 a Cutro, a odg dl ‘flussi e contrasto immigrazione irregolare’** (2)

Marzo 8, 2023

(Adnkronos) – All’ordine del giorno del Cdm inoltre il dl su “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE – esame definitivo” (affari europei, sud, politiche coesione e pnrr — imprese e made in italy — giustizia). Il decreto su “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” – esame definitivo (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr — giustizia)”.

Il decreto su “Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19” – Esame definitivo (affari europei, sud, politiche coesione e pnrr — economia e finanze.

Il decreto su “Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm)” – esame definitivo (affari europei, sud, politiche coesione e pnrr – economia e finanze). Il decreto su “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937”- Esame definitivo (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr – economia e finanze).