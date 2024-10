Governo: Cdm domani alle 11, all’odg dl ambiente

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott.(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato domani, alle ore 11 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge recante ‘disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (Presidenza – Ambiente e sicurezza energetica); schema di decreto del Presidente della Repubblica sul ‘Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria – esame definitivo (Giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali.