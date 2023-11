Governo: Cdm domani alle 11, all’odg premierato e governance piano Mattei

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani, alle ore 11 a Palazzo Chigi. Come da attese, all’ordine del giorno figurano la riforma costituzionale nel segno del premierato, nonché il dl sulla governance del Piano Mattei.

Nel dettaglio, l’odg reso noto da Palazzo Chigi prevede “lo schema di disegno di legge costituzionale recante l’Introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia (Presidenza – Riforme istituzionali e semplificazione normativa); schema di decreto-legge contenente Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del continente africano (Presidenza – Affari esteri e cooperazione internazionale); schema di disegno di legge sulla Delega al Governo in materia di florovivaismo – Esame definitivo (Agricoltura, Sovranita’ alimentare e foreste)”.

E ancora: “schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale – esame preliminare (Economia e finanze); schema di decreto legislativo sulla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato – esame preliminare (Disabilita’); schema di decreto legislativo sull’Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 – esame preliminare (Disabilita’); Leggi regionali; varie ed eventuali”.