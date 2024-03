Governo: Cdm domani alle 17.30, all’odg affidi minori e dlgs magistrati fuori ruolo

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani, alle ore 17.30, a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno della riunione figurano lo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (Famiglia, natalità e pari opportunità – Giustizia); lo schema di disegno di legge con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (Pubblica amministrazione); lo schema di decreto legislativo sulla revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi – esame preliminare (Economia e finanze).

E ancora: lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura – esame definitivo (Giustizia); lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 17 giugno 2022, n. 71 – esame definitivo (Presidenza – Giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali.