Governo: Cdm lunedì alle 17, all’odg il Milleproroghe

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 9 dicembre, alle ore 17 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno anche il decreto milleproroghe, ovvero lo “schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Presidenza)”. Oltre al milleproroghe, all’odg figura lo schema di decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Economia e finanze); lo schema di decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n.909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Economia e finanze).

E ancora lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Giustizia); lo schema di decreto legislativo di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – esame definitivo (Giustizia)”.

All’ordine del giorno anche lo schema di decreto legislativo sulla Costituzione dell’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118 – esame definitivo (presidenza – Pubblica amministrazione – Imprese e made in Italy – Turismo – Cultura- Economia e finanze).

Lo schema di decreto legislativo sulle ‘norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 in materia di viabilità (Presidenza – affari regionali e autonomie); lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa – esame preliminare (Difesa); leggi regionali; varie ed eventuali.