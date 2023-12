Governo: Cdm, primo ok a Testo unico dei servizi di media audiovisivi

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAV).

Le nuove norme – si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa post Cdm- integrano il TUSMAV allineandolo alle modifiche apportate alla normativa europea di riferimento, determinate dalla rapida evoluzione tecnologica del settore dei media e dei servizi digitali. Si estende la disciplina vigente a tutti i fornitori di servizi di media, sia audiovisivi che radiofonici, incluse le piattaforme per la condivisione sui social media di audio e video.

In particolare, le integrazioni apportate riguardano: l’introduzione delle definizioni necessitate dallo sviluppo tecnologico; il rafforzamento della tutela degli utenti, con particolare attenzione alla sicurezza dei minori; l’incremento dell’alfabetizzazione mediatica e digitale; la revisione dei poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità garante delle comunicazioni.