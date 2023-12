Governo: Cdm, ‘stop proroga giochi online, cornice per nuove gare’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi ha approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza: “si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online predisponendo una cornice generale per la definizione dell’intero sistema e per bandire le nuove gare. Sono inoltre previste misure volte al contrasto all’illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli”. Lo rendono noto fonti di P.Chigi al termine della riunione.