Governo: Cerreto (Fdi), ‘De Luca farneticante, bene Fitto, chiarezza con lettera a sindaci’

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “De Luca dimostra di non avere alcun senso della vergogna, continuando la sua farneticante crociata contro il Governo Meloni, senza fare peraltro alcun passo indietro sull’indecoroso utilizzo dei fondi pubblici per i manifesti con il logo della regione Campania che propagandano le sue bugie. Sarebbe più credibile se questa crociata la facesse contro se stesso, vero e unico responsabile di tutti i fallimenti che oggi prova ad addossare grottescamente ad altri”. È quanto dichiara Marco Cerreto (Fdi) a margine dell’intervento del ministro Fitto, che oggi ha scritto ai sindaci campani sui fondi di coesione addebitando i ritardi alla Regione.

“E allora – prosegue – ha fatto benissimo il ministro Fitto, con pacatezza e senso istituzionale, a scrivere oggi ai sindaci campani, chiarendo che le inadempienze in merito alla definizione dell’Accordo per la Coesione sono in capo alla Regione che, pur sollecitata dallo stesso ministro, ha ritardato l’invio della lista degli interventi da finanziare, agendo in modo a dir poco irresponsabile”.

“La lettera odierna fa chiarezza, e gli amministratori campani in buona fede, ne sono certo, facilmente distingueranno verità e bugie: mentre Governo Meloni e Ministro Fitto stanno facendo tutto il necessario per venire incontro alle esigenze dei territori, come peraltro avviene in tutte le regioni, De Luca prende in giro i campani con una sfacciataggine senza eguali, dimenticandosi di dire che è proprio lui ad averci portato in fondo a ogni classifica su tutto, a partire proprio da sanità e servizi”, conclude.