Governo: Ciriani, ‘basta ricatti irresponsabili, subito al voto’

Luglio 14, 2022

Roma, 14, lug. (Adnkronos) – “Fiducia o non fiducia questa maggioranza e questo Governo sono finiti, nonostante i tentativi ridicoli di tenerla in piedi. L’Italia ha davanti a sé sfide epocali, con un autunno che si preannuncia difficilissimo, ed è vergognoso assistere a chi gioca fiducia sì, fiducia no. Bisogna prenderne atto. Fratelli d’Italia lo aveva detto dall’inizio che un Governo con tutti dentro non poteva che finire male. Adesso chiediamo di tornare subito al voto perché l’Italia non può cadere vittima dei ricatti di partiti irresponsabili”. Così Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.

“Sarebbe inutile accanirsi -aggiunge- con un altro Governo con tutti dentro, serve invece un Esecutivo di centrodestra. Quello che è certo è che Fratelli d’Italia non farà mai parte di altre maggioranza o farà da stampella di altri governi”.