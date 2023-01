Governo: Ciriani, ‘priorità gennaio avviare riforme istituzionali’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Ci attende la trasformazione del nostro programma in atti di governo, un lavoro enorme. A gennaio la nostra priorità è avviare le riforme istituzionali: quella della forma di governo, individuando la soluzione migliore per dare stabilità politica al Paese, e quella delle autonomie regionali. E spero che già a febbraio ci possa essere un primo testo della riforma fiscale. Intanto, ricordo, abbiamo iniziato a lavorare alla riforma del codice degli appalti”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un’intervista a ‘Libero’.