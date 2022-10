Governo: Ciriani, ‘senatori tutti in aula, per le nomine bilanciamento con i deputati’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Per le nomine di sottogoverno “abbiamo espresso la nostra preoccupazione agli alleati. Stiamo cercando un equilibrio. Non è facile. Tutti hanno l’ambizione, qualcuno ha anche il merito, ma non basta”. Perché? “Dal Senato è più difficile distaccare persone al governo. È una questione di numeri”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al ‘Corriere della sera’.

“Non ci hanno eletto per fare turismo. Non è automatico che chi è nominato non voti. Ma è ovvio che serva un bilanciamento con i deputati”, spiega Ciriani che poi tra le altre cose sottolinea: “Credo che nessuno voglia tradire la fiducia e l’emozione di chi ci ha dato questo grande consenso”. Cosa intende? “Siamo una squadra che deve essere leale. Chiunque si discostasse da questo tradirebbe la fiducia e credo che ne pagherebbe un prezzo altissimo”.