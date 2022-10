Governo: consultazioni possibili a partire da mercoledì 19**

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – E’ da mercoledì 19 ottobre che potrebbero iniziare le consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del prossimo Governo. Soltanto nel pomeriggio del giorno prima infatti i Gruppi del Senato si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti, visto che è stato posticipato di un giorno il termine entro il quale ciascun senatore deve indicare il Gruppo di appartenenza, poichè quello di tre giorni dalla prima seduta previsto dal Regolamento di Palazzo Madama coincide con la domenica.

Per conoscere i tempi di nomina dei capigruppo della Camera bisognerà attendere l’elezione del presidente, ma anche a Montecitorio non si andrà oltre martedì 18 ottobre, visto che da Regolamento l’adesione al Gruppo va indicata entro due giorni dalla prima seduta (quindi il 15) e la convocazione per gli organi direttivi deve avvenire entro quattro (quindi lunedì 17).