Governo: Conte, ‘2 mln rischiano di perdere casa, esecutivo non ha contezza emergenze Paese’

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Di oggi è la notizia che due milioni di famiglie rischiano di perdere casa, il governo mi sembra che non abbia contezza delle vere emergenze del Paese”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parlando a margine di una iniziativa a Napoli.

“Sono qui a Napoli per rilanciare proposte e soluzioni per le persone che sono in difficoltà e cercano lavoro. Il governo Meloni è un governo che si preoccupa soltanto di tagliare e soprattutto di tagliare laddove fa più male, cioè graziando le banche sugli extra profitti e invece facendo cassa sulle persone che sono in povertà con 2 miliardi. Noi invece oggi siamo qui per una soluzione che rafforzi una cintura di solidarietà e di rilancio nel segno della riqualificazione professionale di corsi professionalizzanti per coloro che cercano lavoro e sono famiglie in condizioni di assoluta difficoltà”.