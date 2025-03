Governo: Conte a Crosetto, ‘rispondi a queste domande anziché diffamare M5S’**

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Ieri il ministro della difesa Crosetto in una intervista ha dichiarato: ‘Chi ha distrutto le istituzioni è l’approccio grillino del Cinque stelle’. Non è la prima volta che il ministro Crosetto insulta me personalmente e diffama il M5S. Lasciamo stare gli insulti personali, ma la denigrazione nei confronti del M5S merita un chiarimento da parte di chi riveste un ruolo pubblico di governo”. Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

“Ministro Crosetto se chi si batte concretamente per l’etica pubblica, per la legalità, contro la corruzione e la mafia – secondo lei – distrugge le istituzioni, allora dovrà chiarirci quale sia la sua singolare concezione delle istituzioni. Spero vorrà rispondere a queste semplici domande, perché contribuire ad alimentare un sano dibattito pubblico è il modo migliore per rispettare le istituzioni democratiche”.

Quindi Conte rivolge alcune domande al ministro della Difesa. La prima: “Ministro Crosetto questo vostro governo ha illuso gli italiani per tre anni, convincendoli che stavamo sconfiggendo la Russia, abbattendo il suo regime, provocando il crollo della sua economia. La sua presidente Meloni ci ha invitato più volte – lo comprovano i video che circolano sui social – a ‘scommettere sulla vittoria militare contro la Russia’ insieme a lei. Non crede che il modo giusto per onorare le istituzioni sia chiedere adesso scusa agli italiani per questa scommessa persa e per i fallimenti accumulati in tre anni per una guerra che anche lei sapeva dall’inizio che non si poteva vincere?”.

Chiede ancora Conte: “Ministro Crosetto non pensa che il vostro governo avrebbe onorato meglio le istituzioni se si fosse battuto per indirizzare il conflitto armato verso un negoziato di pace senza attendere Trump e che se avessimo agito in questa direzione oggi l’Italia ma anche l’Europa non subirebbero l’umiliazione di rimanere fuori dal tavolo negoziale?”. La terza domanda: “Ministro Crosetto questo vostro governo ha sottoscritto un Patto di stabilità proposto dall’asse franco-tedesco che ci costringe a tagliare fondi per la sanità, la scuola, la ricerca e a limitare tutta la spesa sociale. Perché non vi siete battuti per una controproposta più favorevole per l’Italia? Le sembra questo il modo per onorare le istituzioni e il ruolo di governo che ricoprite?”.

Ed ancora: “Ministro Crosetto, un attimo dopo avere sottoscritto senza fiatare il Patto di stabilità, vi siete resi conto anche voi che esso ci impone vincoli di bilancio troppo restrittivi. A quel punto lei e Meloni siete tornati a Bruxelles ma avete insistito per ottenere lo scorporo delle sole spese militari. Ritiene che sia questa la priorità degli italiani, in luogo di una sanità più efficiente, di scuole e università più all’avanguardia, di investimenti per proteggere e rilanciare le nostre filiere industriali in crisi?”.

Chiede ancora Conte: “Ministro Crosetto, il 6 marzo scorso al Consiglio europeo Meloni ha sottoscritto, per la sua gioia di Ministro della difesa, un piano di riarmo che consentirà a ciascun Paese europeo di incrementare i propri arsenali, ciascuno per suo conto, per un totale di circa 800 miliardi di euro. Non c’è uno straccio in tutto il progetto di una difesa comune europea. Le sembra questo il modo di onorare le istituzioni, lasciando che si butti via questa montagna di miliardi, illudendo i cittadini che tutto questo serva a garantire loro effettiva ‘sicurezza’?”.

Il leader M5S rivolge altre due domande a Crosetto. “Ministro Crosetto vi siete posti il problema, dopo avere esultato per questo folle piano di riarmo, che chi se ne avvantaggerà saranno i Paesi membri che hanno grande capacità fiscale e che hanno alle spalle una tradizione di cultura ‘militare’, mentre l’Italia si ritroverà a spendere 30/35 miliardi con un debito sempre più alto, mentre famiglie e imprese soffrono per il caro-vita e il caro-energia e la produzione industriale è al tracollo?”

Ed infine: “Ministro Crosetto ci ha pensato che il Paese che ne usufruirà maggiormente sarà la Germania che aveva già dichiarato, tramite il nuovo cancelliere Merz, che erano disponibili a investire da 50 a 150 miliardi l’anno per il riarmo. Era necessario sottoscrivere un piano europeo di riarmo per consentire alla Germania di riarmarsi? Vi siete posti il problema di un piano di riarmo che, una volta realizzato, ci allontanerà ancora di più dalla Germania e dalla Francia che invece avranno un primato sul piano militare e conseguentemente economico mentre l’Italia sarà relegata a ininfluente fanalino di coda. È questo il modo che avete per onorare il ruolo che rivestite?”

“Ministro Crosetto attendo le sue risposte. Quanto a noi -scrive Conte-, ribadisco che abbiamo un modo diverso di onorare le istituzioni. Per noi onorare le istituzioni di governo significa, tra le altre cose: in pandemia non cedere alle pulsioni antiscientifiche e battersi per portare in Italia 209 miliardi per sanità, scuole, asili nido, ricerca, migliori infrastrutture, investimenti nel capitale umano. Per noi del M5S onorare le istituzioni significa restituire 100 milioni ai cittadini tagliando gli stipendi ai nostri parlamentari, anziché aumentandoli ai ministri. Per noi onorare le istituzioni significa portare nel Parlamento italiano ed europeo campioni dell’antimafia come Roberto Scarpinato, Federico Cafiero de Raho, Giuseppe Antoci e non persone accusate di furti di quadri e di truffe coi fondi Covid”.