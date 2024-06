Governo: Conte a Meloni, ‘guerra civile? Scatenata da voi, per Donno pestaggio in piena regola’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni “ha parlato di guerra civile. La smetta con questo finto vittimismo, la guerra civile l’avete scatenata voi in quest’Aula, aggredendo il nostro Donno con un pestaggio in piena regola. E la cosa altrettanto grave è che lei non ha avvertito la responsabilità politica di condannare questa vile aggressione, anche oggi ha perso l’occasione” di farlo. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.