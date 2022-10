Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Lei non ha mai accennato all’unica via d’uscita: pace, le ricorda qualcosa?”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, rivolgendosi alla neo premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.